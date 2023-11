Ausstellung in Fischer‘s Lagerhaus eröffnet Kunst aus der Region trifft auf Waren aus Seecontainern

Kaarst · Das Fischer’s Lagerhaus in Kaarst hat sich am Donnerstag in eine kleine Kunst-Galerie verwandelt. Viele Künstlerinnen und Künstler aus der Region stellen in dem Geschäft, in dem Waren aus fernen Ländern verkauft werden, ihre Werke aus.

03.11.2023, 14:24 Uhr

Im Fischer’s Lagerhaus hat am Donnerstag eine Ausstellung von verschiedenen Künstlern aus der Region begonnen. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt