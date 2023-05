Kulturelles Angebot Kulturrucksack bietet 17 Workshops in Kaarst an

Ob Musical- oder Theaterkurs, Escape-Room oder doch etwas ganz anderes: Auch 2023 beteiligen sich die Städte Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch wieder gemeinsam am Kulturrucksackprogramm – aufgelegt vom Land NRW. Dabei gibt es wieder viele verschiedene Angebote für die 10- bis 14-Jährigen. Der Flyer mit dem Hinweis auf das Programm wurde bereits an die Haushalte geschickt, in denen Jugendliche der angesprochenen Altersgruppe leben. Nun können sich die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Angebote anschauen und entscheiden, ob und bei welchem Workshop die Kids mitmachen wollen. Die Workshops finden in den Räumen der VHS Kaarst, im Bebop, bei der Musikschule Mark Koll oder im Georg-Büchner-Gymnasium statt.