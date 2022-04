Angebote für Jugendliche : „Kulturrucksack“ ist auch im zehnten Jahr vollgepackt

Kaarst Zum zehnjährigen Bestehen der Kulturveranstaltung „Kulturrucksack“ haben die Städte Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch einmal mehr ein reichhaltiges Angebot geschnürt.

Der gemeinsame Flyer der beteiligten Städte mit dem kompletten Programm wird in den kommenden Tagen an die Haushalte der Jugendlichen verschickt. Bei Rückfragen steht die Stadt telefonisch unter 02131 987 303 oder per Mail an dorothee.kraus@kaarst.de zur Verfügung. Die Beschreibungen der einzelnen Workshops und Anmeldeinformationen sind auf der Seite der Stadt Kaarst zu finden (www.kaarst.de/kulturrucksack). Die Angebote sind größtenteils gratis.