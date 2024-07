Kaarster Verein Kulturforum plant erste Hacking-Party

Nun plant das Kulturforum ein besonderes Event, das sich auch im Namen spiegelt: die erste „Kaarster Culture Hacking-Party“ am 13. und 14. September im Georg-Büchner Gymnasium (GBG) in Vorst. Hacking ist hier im positiven Sinne gemeint. Denn das Kulturforum hat sich mit dem Informatiker Wolfgang Pleus zusammengetan und entwickelt mit „EventHub“ die Möglichkeit, alle kulturellen Veranstaltungen zu bündeln und beliebig viele Kanäle zu bespielen. So muss in Zukunft ein Projekt nur noch ein Mal auf der Seite des Veranstaltenden eingetragen werden und wird dann mittels „EventHub“ verarbeitet und aufbereitet. Das betrifft auch alle Terminänderungen, sodass nichts mehr händisch mühsam von Einzelnen auf diverse Webseiten eingegeben werden muss. Termine bleiben immer aktuell, da nur der Veranstaltende selbst sie verändern kann.