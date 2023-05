Programm im Albert-Einstein-Forum Ingo Oschmann und „One of These Pink Floyd Tributes“ in Kaarst

Bereits ausverkauft ist das Konzert von Köbes Underground am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr. Die Hauskapelle der legendären Kölner Stunksitzung um den charismatischen Frontmann Ecki Pieper gilt als das Beste, was die Domstadt in Sachen Musikcomedy zu bieten hat. Köbes Underground gehören zu den regelmäßigen Gästen im AEF und spielten zuletzt immer vor ausverkauftem Haus. Dabei erweisen sich die Bandmitglieder in ihrer etwa zweistündigen Show nicht nur als erstklassige Musiker, sondern auch als grandiose Verkleidungskünstler.