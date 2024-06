Politik warnt vor „Kaputtsparen“ Kaarster Kulturlandschaft übt sich in Zweckoptimismus

Die Sitzung des Kaarster Kulturausschusses am Mittwoch war geprägt von sachlichen Diskussionen über Einsparungen. Die Ausschussvorsitzende Dagmar Treger (CDU) gehörte zu denen, die sich Sorgen machen um den Stellenwert der Kultur in Kaarst. Kann das „Flaggschiff“ Kleinkunst, für das die Stadt Kaarst weit über die Ortsgrenzen hinweg bekannt ist, seine Strahlkraft behalten? Angesichts von enormen Einsparungen, die in den kommenden zwei Jahren noch deutlich steigen sollen, ist diese Frage mehr als berechtigt.