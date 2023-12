Kulturausschuss in Kaarst Alle Jahre wieder Zuschüsse

Mehrere Kaarster Künstlerinnen waren als Zuhörer in die Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag gekommen. Mit einer Enthaltung wurde das Kulturprogramm 2024 mehrheitlich angenommen. Vier Ausstellungen sind geplant, wobei drei Ausstellungen erst im zweiten Halbjahr geplant sind, also nach Verabschiedung des Haushaltes. So schwebt über dem Ausstellungsprogramm noch weiter die Gefahr der Mittelkürzung. Lediglich die Ausstellung „Die geheime Welt der Streifen“ wird im ersten Halbjahr in der Städtischen Galerie im Rathaus Büttgen stattfinden können. Denn bei diesem Projekt der Kaarster Künstler sorgen diese selbst für Sponsoren, die Stadt stellt lediglich die Räumlichkeiten.