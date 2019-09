Kulturausschuss in Kaarst : Tattoo-Ausstellung soll kommen

Kaarst Im Haushalt für 2020 sollen 3000 Euro für die Ausstellung bereitgestellt werden.

In seinem Antrag macht Lars Christoph unter anderem auf folgendes aufmerksam: „Viele mögen Tattoos für eine Modeerscheinung halten, aber die Kunst des Tätowierens ist so alt wie die Menschheit.“ So sei der älteste Beleg der Hautkunst Gletschermann Ötzi, der von rund 5200 Jahren gestorben war. Sven Ladeck (CDU) war als Besucher des Kaarster Sees aufgefallen, dass viele Kaarster eine Tätowierung tragen. Sein Vorschlag: „Wir sollten die Bevölkerung aufrufen, uns Fotos von ihren Tattoos zu schicken – wenn die Rückmeldung zu gering ausfällt, findet die Ausstellung eben nicht statt.“ Die ausgewählten Tattoos sollen von einem professionellen Fotografen abgelichtet werden.

Während die UWG keine Kunst ausstellen möchte, die ein gesundheitliches Risiko für die tätowierten Personen bedeute, zweifelt die SPD daran, dass Tätowierungen überhaupt Kunst seien. Göran Wessendorf (SPD) ging ganz nüchtern an die Sache ran: „Tätowierer werden nicht in die Künstlersozialversicherung aufgenommen, weil das Tätowieren als Kunsthandwerk und nicht als Kunst gilt.“ Ralf Ernst gab Folgendes zu verstehen: „Ich bin selber tätowiert und besuche gerne entsprechende Messen.“ Für ihn sind Tattoos eindeutig Kunst. Die CDU hat nicht vor, den gesundheitlichen Aspekt auszuklammern – im Gegenteil: „Es soll in geeigneter Weise, etwa durch eine Podiumsdiskussion, auch auf die Risiken und Gefahren hingewiesen werden, die mit Tätowierungen verbunden sind“, ist in dem Antrag zu lesen. Außerdem regt die CDU an, die Berliner Künstlerin Ingeborg Leuthold zu der Ausstellung einzuladen. Ulrich Orlinski (CDU) gab zu bedenken, dass Tätowierungen „längst schon hoffähig“ sind.