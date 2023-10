Schnitzen auf dem Tuppenhof in Vorst Mit diesen Kürbissen wird Halloween noch gruseliger

Nach einer genauen Einführung, wie man am besten das Gesicht vorzeichnet, welches Werkzeug noch zusätzlich dienlich sein kann – beispielsweise ein Linolmesser, damit die Zähne gruseliger aussehen –, konnten die Kinder mit ihren Lieblingsmenschen auch schon starten. Für viele von ihnen war es an diesem Samstag das erste Mal. Auch für viele Erwachsene. „Das ist gar nicht so einfach, wie es immer aussieht. Ich hätte gedacht es geht mir leichter von der Hand“, erklärt ein Vater, der mit seinem sechsjährigen Sohn öfter an Bastelprojekten teilnimmt. Aber alleine mit dem Kürbisschnitzen war es an diesem Samstag nicht getan. „Ich will euch zeigen, was man mit den Resten machen kann. Es wäre viel zu schade diese wegzuwerfen“, erklärt Michaela Kura. „Aus dem Kürbisfleisch und den Resten aus den Augen und Mund kochen wir eine leckere Kürbissuppe und die Kerne, die wir nicht mit in der Suppe kochen können, rösten wir und können sie nachher so naschen. Wir möchten möglichst nachhaltig sein und alles verwerten“, so die Organisatorin.