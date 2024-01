Löschung aus Vereinsregister Kaarster Künstlervereinigung Salix ist nun endgültig Geschichte

Nun ist es endgültig vorbei: Nach der Erfüllung aller Verpflichtungen wurde Salix, eine in Kaarst ansässige Vereinigung bildender Künstler, Ende des Jahres 2023 formell aus dem amtsgerichtlichen Vereinsregister gelöscht. Das teilte Burkhard Siemsen, Gründungsmitglied der 1978 ins Leben gerufenen Salix-Vereinigung, unserer Redaktion mit. Über 40 Jahre lang hatte sich Salix erfolgreich der Förderung von Kunst und Kultur gewidmet, ehe Anfang 2019 überraschend die Auflösung beschlossen wurde. Damals hieß es, dass die Abwicklung in einem Jahr abgeschlossen sein werde, doch das zog sich bis heute in die Länge. Jetzt ist Salix endgültig Geschichte.