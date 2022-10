Ausstellung in Kaarst : Künstlerin zeigt umfangreiches Werk

Kaarst Rose Kösters Bilder sind noch bis zum 22. Oktober im Kaarster Rathaus zu sehen. Gezeigt werden ganz unterschiedliche Arbeiten, die innerhalb der vergangenen 60 Jahre entstanden sind. Was ihre Kunst auszeichnet.

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass eine Retrospektive sich über einen Zeitraum von 60 Jahren erstreckt. Die Hängung der Bilder ist chronologisch und es beginnt mit Exponaten, die Köster bereits als junge Kunststudentin geschaffen hatte. Sie hatte in Marburg und an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, ist unter anderem beeinflusst worden von dem mittlerweile verstorbenen Kaarster Künstler-Ehepaar Martel und Gottfried Wiegand. Die ältesten Arbeiten sind vom Surrealismus geprägt: Auf einem dieser sehr frühen und sehr aufgeräumt wirkenden Bildern ist eine Hand über einer Wasserfläche zu sehen. Ist es die Hand des Schicksals, die erbarmungslos zuschlagen kann, oder die beschützende Hand – eine Antwort bleibt offen.

Die wohl prägnanteste Arbeit der gesamten Ausstellung ist die großformatige Darstellung des Tagebaus. Sie fällt dem Besucher der Ausstellung als erstes ins Auge. Im Rahmen der Garzweiler-Ausstellung war dieses beeindruckende Bild unter anderem in der RWE-Zentrale in Köln und im Grevenbroicher Haus Hartmann zu sehen. Energie und Klima sind Themen, die niemals so aktuell waren wie heute. Zur Retrospektive gehören auch etliche Collagen, wie sie lange Zeit typisch waren für Rose Köster. Die Künstlerin, die viele Jahre an Düsseldorfer Schulen Kunst unterrichtet hatte, zeigt auch Werke, die man nicht unbedingt mit ihr in Verbindung bringt. Zwei Beispiele dafür sind die Arbeiten „Dreschwolke“ und „Strohballen“: Sie beziehen ihre Wirkung aus den meisterlich gesetzten tausenden Strichen. Rose Köster malte nie total abstrakt, aber auch nicht betont gegenständlich. Sie gibt dem Betrachter ihrer Bilder immer Interpretationsmöglichkeit an die Hand. Ihre Akte bestehen aus Farbflächen und sind erst auf den zweiten Blick als Akte zu identifizieren.