Christine Berlinson-Eßer Kaarster Künstlerin plant Ausstellung „Kunst am Gartenzaun“

Denn es werden im Rahmen der Präsentation kleine Demonstrationen der Maltechniken geben, um dem Publikum das Ganze näherzubringen: „Es ist eine Gelegenheit, den Künstlerinnen über die Schulter zu schauen und neue Blickwinkel zu entdecken“, so Christine Berlinson-Eßer. Der Name „Kunst am Gartenzaun“ bezieht sich auf den Garten von Schloss Wickrath. Bei guter Witterung sollen Werke auch draußen gezeigt werden. Christine Berlinson-Eßer erfüllte sich mit der ausschließlichen Konzentration auf Aquarellmalerei einen Lebenstraum. Geboren und aufgewachsen in Frankreich, ging sie im Alter von 17 Jahren zum Studium der englischen und amerikanischen Sprache und Literatur nach Großbritannien. Nach ihrem Masterabschluss unterrichtete sie englische Sprache und fertigte auch Übersetzungen an. Sie lebte in Schottland, Irland und England, bevor sie 1988 erstmalig nach Deutschland kam. Später war sie durch berufliche Einsätze ihres Mannes in China und den USA ansässig. Dort begann sie 2011 sporadisch mit der Malerei. 2015 siedelte sie mit ihrer Familie nach Düsseldorf über und knüpfte die ersten Kontakte zur Künstlerszene. Ab 2018 widmet sie sich ausschließlich der Malerei. Seit vier Jahren wohnt Christine Berlinson-Eßer mit ihrem Mann in Kaarst.