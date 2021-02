Ausstellungsverbot im Lockdown : Kaarster Künstler strahlen Optimismus aus

Kaarst Ausstellungen werden in Kaarst derzeit nicht eröffnet. Doch die Künstler bereiten schon die Zeit nach dem Lockdown vor. Die Galeristen sind optimistisch, dass es ein besseres Jahr wird.

Ausstellungseröffnungen gibt es derzeit keine – aber durchaus Vorbereitungen für die Zeit nach dem Lockdown. Die große Depression ist bei den Ausstellungsmachern ausgeblieben. Stefan W. Fries, der sich auf spanische Kunst spezialisiert hat, hat im Dezember so positive Erfahrungen gemacht, dass die gute Stimmung bis jetzt nachwirkt: „Die Ausstellung von Laura Bofill sollte eigentlich bis zum 15. Januar dauern. Aber die 18 Bilder waren bereits Mitte Dezember ausverkauft, so etwas hat es noch nie gegeben.“ Dabei hatte er auf eine klassische Ausstellungseröffnung verzichtet und individuelle Termine vergeben. Erstmals sollen in seiner Galerie auch Skulpturen von Julián Ortiz zu sehen sein. Die Exponate sollen bald eintreffen. „Wir sind eigentlich guter Dinge“, sagt Stefan W. Fries.