Ausstellung im Rathaus Büttgen Eine Ode an die Farbe Grau

Thomas Weiers‘ Fotos zeigen Architektur, auf Grautöne begrenzt. Teile der Fotos werden in geometrische Formen aufgeteilt, die zur Betonung bestimmter Motive führen. So wie auf dem Foto vom Braunkohletagebau, auf dem der Bagger zum dunkelsten Punkt wird. Klaus Stevens hatte ein Motiv, einen Eisvogel, vorgegeben und die drei an der Ausstellung beteiligten Fotokünstler setzten dieses eine Motiv auf sehr individuelle Weise um. Wilhelm Schiefer hat ein Mahnmal geschaffen in Schwarz. „Schwarz ist die extremste Farbe auf der Skala der Grautöne, Weiß ist das Extrem auf der anderen Seite der Skala“, erklärt er. Oben hat er die Trauernden der Kriegsopfer, unten „die Verreckten“ dargestellt. Das Ganze wirkt wie ein riesiger Scherenschnitt. Auf den Linoldrucken von Maria Höveler schimmern andere Farben sehr dezent durch. „Grau ist alle Theorie“ – das wusste schon Mephisto. Petra Groh zeigt unter anderem ein Acryl-Objekt in Grau, angelehnt an Architektur. Geheimnisvoll wirkt das graue Buch mit einem Siegel aus Wachs. Robert Stefanski fotografierte Blumen in Schwarzweiß: „Es geht mir vor allem um die Formen“, erklärte der Fotograf. Sein Credo: „Wirklichkeit in Schwarzweiß erregt mehr Aufmerksamkeit.“ Die Welt ist manchmal ja schon fast zu bunt.