Ausstellung in Büttgen : Künstler halten ihren Heimatgedanken fest

Büttgen Acht Künstler stellen in der Städtischen Galerie im Rathaus Büttgen ihre Werke zum Thema „Heimat“ aus. Dabei setzen sie auf unterschiedliche Darstellungen.

Acht Kaarster Künstler hatten sich fast ein Jahr lang gemeinsam und intensiv mit dem Thema „Heimat – angekommen – wahrgenommen“ auseinandergesetzt. Was dabei herausgekommen ist, ist bis Ende Oktober in der Städtischen Galerie im Rathaus Büttgen zu sehen – oder bereits seit Mittwoch im Internet unter www.kaarsterkuenstler.de.

Thomas Weiers hat als Fotograf bereits an der Jahresausstellung „Kaarster Künstler“ teilgenommen. Da es keine klassische Ausstellungseröffnung gibt, hat Weiers die teilnehmenden Künstler mit einem Statement gefilmt ebenso wie die Kölner Künstlerin Antje Winkler-Sueße mit ihrer Einführung. Sabine Eich hat sogar das Genre gewechselt: Die Malerin präsentiert Porträts von Menschen, die sie kennt. Aus den Gesprächen filterte sie jeweils eine Kernaussage, in die orangefarbener Schrift über die Fotos gelegt wurde. „Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl“, ist da unter anderem zu lesen. Porträt und Schrift fügte Trudi Sommer-Knuppertz zu einer Einheit zusammen. Sie hat die Menschen mit Aquarell- und Tuschefarben gemalt, während sie sich mit ihnen unterhielt. „Afghanistan werde ich nicht vergessen – aber jetzt ist Deutschland meine Heimat“ ist unter dem Bild eines Mannes zu lesen.

An den Begriff „Heimaterde“ erinnert die Malerei von Ursula Ringes-Schages, in der sie Erden aus der Heimat verarbeitete, aber auch fein gemahlenen Basalt und Granit. Eliane Magnoui stammt aus dem Kongo, ist in Frankreich aufgewachsen und lebt in Deutschland. Sie zeigt jetzt eine imposante Lampe, der Schirm besteht aus Stoffen, die das Multikulturelle widerspiegeln. Ganz oben sind Begriffe zu sehen, die einen Bezug haben zum Begriff Heimat.