Stadt Kaarst wehrt sich Kritik am Zustand der Kriegsgräber

Zudem biete der Eingang am Jungfernweg sowieso schon ein trauriges Bild: Abgebrochene und umgeknickte Äste liegen wild durcheinander – nahe dem Schild der Friedhofsordnung mit dem Satz „Die Begräbnisstätten, die angrenzenden Wege und die Randstreifen sind in sauberem Zustand zu halten“, wie unter Punkt drei zu lesen. „Daran sollten sich auch die Verantwortlichen für die Kriegsgräber halten“, empört sich Dieter Schubert. Er kommt täglich an den Kriegsgräbern vorbei, da er sich ehrenamtlich um die alte Friedhofskapelle kümmert, die von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst in eine Gedenkstätte für verstorbene Mitglieder umgewandelt wurde.