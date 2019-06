Veranstaltung der SG Kaarst : Kritik an „sportpolitischem Dialog“

Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, bei der Ehrung „Sportler des Jahres“. Volker wundert sich über die Veranstaltung der SG Kaarst. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die SG Kaarst hat zu einem sportpolitischen Dialog eingeladen und will mit Politik und Stadtsportverband über den Sport in der Stadt diskutieren. Nicht bei allen stößt diese Veranstaltung auf Verständnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Stephan Seeger Von Stephan Seeger Redakteur Autorendetails aufklappen Stephan Seeger (seeg) ist Redakteur bei der RP Media GmbH. zum Autorenprofil

Der größte Sportverein der Stadt Kaarst veranstaltet am kommenden Mittwoch (26. Juni, 19 Uhr) im Sportzentrum an der Pestalozzistraße den ersten „sportpolitischen Dialog“ und hat dazu die Bürgermeisterin, den Ersten Beigeordneten, den Vorsitzenden des Sportausschusses und die Vertreter aller Parteien eingeladen. Auch andere Vereine dürfen rege mitdiskutieren über den Status Quo und die Zukunft des Sports in der Stadt – allerdings nicht auf dem Podium, sondern sie können sich unter die Zuschauer mischen und von dort aus mitdiskutieren. Als Moderator hat die SG Kaarst einen bekannten ehemaligen RTL-Reporter eingeladen: Dirk Reuter, mittlerweile Pressesprecher des Justizministeriums. Die SG macht also einen großen Aufriss.

Das sorgt bei einigen Akteuren für Verwunderung. Vor allem bei Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV), der ebenfalls zu der Veranstaltung eingeladen ist und auf dem Podium sitzt. „Wenn bestimmte Vereine meinen, die müssten mit so etwas auf den Markt gehen, dann sollen sie das machen. Für mich ist das aber eine reine PR-Aktion“, sagt Volker unserer Redaktion. Seiner Meinung nach sind eigentlich alle Themen, die an diesem Abend auf den Tisch kommen, bereits beschlossen – oder werden es noch in den zuständigen politischen Gremien. Außerdem habe die SG genug eigene Probleme in ihren Abteilungen und es seien die falschen Leute eingeladen. „Man hätte Sportpolitiker einladen müssen“, sagt Volker. Im vergangenen Jahr gab es ein Sportentwicklungskonzept, das unter anderem auch vier kurzfristige Maßnahmen für die SG Kaarst vorsieht: einen neuen Naturrasenplatz für den Sportplatz am Kaarster See, die Umsetzung einer neuen Sportstätte am Bruchweg und zwei neue Turnhallen für den Neubau an der Stakerseite und der Gesamtschule in Büttgen. Dadurch entstehen neue Kapazitäten, die auch von den Abteilungen der SG Kaarst gebraucht und später auch genutzt werden. „Es gibt ein Gremium dafür, und das ist der Sportausschuss. So eine Veranstaltung könnte für die SG Kaarst eine Nummer zu groß sein“, sagt Volker.

Info 44 Sportvereine in der Stadt Kaarst Vereine Unter dem Dach des Stadtsportverbandes sind 44 Vereine versammelt. Die SG Kaarst bietet mit 22 Sportarten die meisten aller Vereine an. Sportstätten Kaarst verfügt über 15 Sporthallen, fünf Außenanlagen und zwei Schwimmbäder. Mitglieder Knapp 12.000 aktive Sportler gibt es in Kaarst.