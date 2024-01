Vereine und SSV klagen über fehlende Hallenkapazitäten „Es fehlt ein Notfallplan für Vereine“

Aktuell stehen drei Kaarster Turnhallen dem Schul- und Vereinssport nicht zur Verfügung: Die Hallen an der Hubertusstraße in Büttgen sowie an der Halestraße und Bussardstraße in Kaarst werden benötigt, um geflüchtete Menschen unterzubringen. „Es ist derzeit nicht beabsichtigt, weitere Hallen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen“, teilt Stadtsprecher Peter Böttner auf Anfrage unserer Redaktion mit. Und: Die Turnhalle Hubertusstraße werde in den kommenden Wochen wieder für den Sport geöffnet.