Diskussion in Kaarst : Scharfe Kritik an Parkdeck-Plänen

Um das Projekt zu realisieren, müssten knapp 40 Bäume im Bereich des Pestalozzi-Parkplatzes gefällt werden. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Nur Teile von CDU und Grünen sprechen sich für eine Realisierung des Projekts am Pestalozzi-Parkplatz aus. Die Organisation „Kaarster for Future“ kündigt sogar eine Protestaktion an.