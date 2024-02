CDU-Versammlung im Effershof Vorster Bürger kritisieren Ortsteilentwicklungskonzept

Der Bürgerversammlungs-Marathon des CDU-Stadtverbandes hat am Donnerstag in der Gaststätte Effershof in Vorst vorerst ein Ende gefunden. Bei der letzten von insgesamt sechs Veranstaltungen wurde das Ortsteilentwicklungskonzept für Vorst vorgestellt, im Anschluss konnten die rund 70 anwesenden Bürger ihre Meinung kundtun. In einigen Punkten waren sich alle Anwesenden einig: Vorst soll in kleinen Schritten entwickelt werden, doch bevor das Konzept beschlossen wird, muss zu aller erst die Verkehrssituation geklärt werden. Ein großes Thema war zudem die Erweiterung der Grundschule sowie die Turnhallen an der Grundschule und am Georg-Büchner-Gymnasium sowie das Thema Seniorenwohnen.