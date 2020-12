Kaarster Sankt-Martinus-Kinderchor : Krippenspiel erscheint auf DVD

Kaarst „Das Geheimnis der Heiligen Nacht“ von Klaus Heinzmann ist vom Kinderchor der Sankt-Martinus-Kirche in Kaarst als Film aufgenommen worden. Die Idee dazu hatte Kantorin Annika Monz.

Oboeistin Gisela Hellrung, die das Spiel musikalisch schon 2019 musikalisch begleitete, stellte Kontakt zu einem professionellen Produzententeam her. Ende Oktober trafen sich Annika Monz und die jungen Sänger in der Sankt- Martinus-Kirche, um während eines Nachmittags die Lieder und gesprochenen Texte mittels Tonaufnahmen aufzuzeichnen. An einem Samstag im November stellte das Profiteam von 10 bis 16 Uhr die Videotapes in der Kirche her.