Lesung in Kaarst Krimi-Café mit vielen Tipps für die herbstliche Lesezeit

Das erste, von der Buchhandlung Petra Esser veranstaltete Krimi-Café erwies sich als Erfolg: Alle Stühle waren besetzt. Das überwiegend weibliche Publikum sprach das Thema „Aktuelle Lieblingsbücher aus dem Genre Spannung“ besonders an. So auch die Erfahrungen der Buchhandlung: „Krimis werden sehr gerne von Frauen gelesen, deshalb wagen wir den Versuch des Krimi-Cafés“, erklärte Buchhändlerin Annette Schiewer bei der Begrüßung. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Christiane Glück und Camilla Altvater präsentierte sie Kriminalromane zwischen Cosy Crime („Kuschelkrimis“) und Psychothrillern. Schiewer empfahl, „Der Holländer“ und „Der Taucher“ von Mathijs Deen am besten in dieser Reihenfolge zu lesen. Der niederländische Schriftsteller überzeugt mit literarischer Sprache, die zugleich entschleunigt und eine lebendige Atmosphäre schafft.