Erneuerung der Fahrbahndecken Straßensperrungen in Vorst nach Ostern

Die Erneuerung der Fahrbahndecken in Vorst sind vom Rhein-Kreis Neuss bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Nun hat der Kreis weitere Informationen zu den Arbeiten veröffentlicht. Betroffen sind die Kreisstraßen 4 und 34 an der Ortsdurchfahrt Kaarst-Vorst, an denen die Fahrbahndecken in Teilbereichen erneuert werden muss. Dazu werden die vorhandenen Fahrbahnen abgefräst, Schieberkappen und Schachtabdeckungen reguliert, Pflasterflächen erneuert und tieferliegende Schichten saniert. Danach wird eine neue Fahrbahndecke eingebaut und die alte Markierung wiederhergestellt.