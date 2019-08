Beschwerden in Kaarst : Kreis stellt Halter von 18 Kuvasz-Hunden neues Ultimatum

Kuvasz-Hunde (hier ein Archivbild, nicht an der Grünstraße aufgenommen) sorgen in Kaarst für Ärger. Foto: picture alliance / imageBROKER/dpa/Justus de Cuveland

Kaarst Die Geschichte rund um die fragwürdige Hundehaltung auf der Grünstraße in Kaarst geht in die nächste Runde. Der Kreis hat den Besitzern eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt. Bisher gab es keine Reaktion. Der Kreis stellt nun ein neues Ultimatum.

Aus Sicht der Stadt ist die Situation an der Grünstraße in der jetzigen Form nicht hinnehmbar. „Eine Hundehaltung/Hundezucht, wie sie das zuständige Kreisveterinäramt vorgefunden hat, ist nicht mit dem Charakter eines allgemeinen Wohngebietes vereinbar“, hatte Stadtsprecher Peter Böttner zu dem Vorfall, der vor rund zwei Wochen an die Öffentlichkeit kam, gesagt. Zusätzlich laufen Bußgeldverfahren gegen den Hundehalter wegen der Lärmbelästigung im genannten Bereich. Ziel der Stadt Kaarst ist, „die Zahl der Hunde und damit die zu erwartende Belästigung für die Nachbarschaft innerhalb der eigenen Zuständigkeit deutlich zu verringern“, so Böttner.