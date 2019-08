Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Beschwerden über Gestank und Lärm : Kreis nimmt Kaarster Ehepaar 18 Hunde weg

Bei allen Hunden handelte es sich um Tiere der Rasse Kuvasz. Auf diesem Bild ist kein Hund von der Grünstraße zu sehen. Es handelt sich um ein Symbolfoto. Foto: picture alliance / imageBROKER/dpa/Justus de Cuveland

Kaarst In Kaarst hat es am Montag einen Einsatz von Kreisveterinäramt, Ordnungsamt und Polizei gegeben. Im Laufe des Morgens wurden 18 Kuvasz-Hunde in ein Tierheim gebracht. Es kam auch zu einem körperlichen Angriff.