Inklusive Ausstellung in Kaarst : Auf den Spuren der großen Künstler

Kaarst Im Café Einblick in Kaarst gibt es unter dem Motto „Kreativitäten – echt gefälscht“ ab sofort Ergebnisse eines kreativen Inklusionsprojektes zu sehen.

Ihr Vorschlag, Gemälde nachzustellen stieß sofort auf große Begeisterung: „Alle waren Feuer und Flamme“, sagte Nadine Michalowsky bei der Eröffnung. Sie brachte eigene Kunstbücher von zu Hause mit, suchte zusätzlich noch Bilder über das Internet und gemeinsam wurde überlegt, welche Gemälde in Frage kamen: „Viele wussten sofort, welches sie wollten“, erinnerte sich die Betreuerin. Und so ging es mit viel Freude daran, passende Requisiten und Kostüme zu suchen sowie Hintergründe zu malen. Geduldig posierten die Künstler anschließend in ihren Verkleidungen für die Fotos, die Nadine Michalowsky selbst schoss.

Museum an der Dorenburg in Grefrath

Museum an der Dorenburg in Grefrath : Alte Postkarten für Ausstellung

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Ob Safine Afan als Frida Kahlo, im Original von Renate Holzner gemalt, oder Heiko Welge als Salvador Dali nach einer Vorlage von Philippe Halsmann – alle Bilder überzeugen mit ihrer detailgetreuen Nachstellung. Wilma Boenisch hat den Farbenrausch von „Schokko mit Tellerhut“ von Alexey von Jawlensky perfekt in Szene gesetzt. Conny ist in die Rolle der „Dienstmagd mit Milchkrug“ von Jan Vermeer geschlüpft: „Es hat mir viel Spaß gemacht“, sagt sie. Nadine Michalowsky zeigte sich stolz über die Ausstellung und über die Tatsache, dass Einrichtungsleiter Fabian Schuster sie „einfach machen ließ“. Alle Künstler bekamen eine kleine Anerkennung in Form von Blumen, Süßigkeiten und einen Ausstellungskatalog in Leichter Sprache.