Neusser Straße in Kaarst : Haus wird am Dienstag abgerissen

Kaarst Nach dem Abriss dürfen die ersten Nachbarn in ihre Wohnungen zurückkehren.

Lange hat es nicht gedauert, bis die Reste des Hauses an der Neusser Straße abgerissen waren. Der Bagger begann um xx.xx Uhr mit dem Abriss des Hauses, das nach einem Teileinsturz am Sonntagabend einsturzgefährdet war. Bereits am Dienstagmorgen hatte sich die Lage an der Neusser Straße beruhigt, nachdem es am Montag hektisch zuging. An der Unglücksstelle waren nur ein paar Bauarbeiter damit beschäftigt, weitere Teile des einsturzgefährdeten Hauses zu entfernen. Von dem Baukran, der am Montag noch neben dem betroffenen Haus stand und der umzukippen drohte, war am Dienstag auch nichts mehr zu sehen.