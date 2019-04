Neusser Straße in Kaarst : Kran abgebaut – Abriss für Dienstag geplant

In dieser Einfahrt wurde am Montag der Baukran, der umzukippen drohte, entfernt. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Das Haus an der Neusser Straße, das am Sonntag teilweise eingestürzt war, soll noch am Dienstag komplett abgerissen werden. Am Montagabend wurde der Baukran, der umzukippen drohte, entfernt.

Am Dienstagmorgen hat sich die Lage an der Neusser Straße erst einmal wieder beruhigt. An der Unglücksstelle waren nur ein paar Bauarbeiter damit beschäftigt, weitere Teile des einsturzgefährdeten Hauses zu entfernen. Von dem Baukran, der am Montag noch neben dem betroffenen Haus stand und der umzukippen drohte, war am Dienstag nichts mehr zu sehen.

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Haus in Kaarst droht einzustürzen.

Der Kran wurde nach Angaben von Stadtsprecher Peter Böttner am Montagabend erfolgreich abgebaut. Der Verkehr auf der Neusser Straße fließt seitdem wieder auf zwei Spuren, wobei der Seitenstreifen mitbenutzt wird. Der Bereich des einsturzgefährdeten Hauses ist weiträumig abgesperrt. „Am Dienstag werden die Abrissarbeiten beginnen, die spätestens zum Wochenende abgeschlossen sein sollen“, teilte Böttner am Montagabend mit. Dann können auch die ersten Bewohner des unmittelbar angrenzenden Gebäudes zurück in ihre Wohnungen. Die Wohnungen, die eine Seitenwand mit dem einsturzgefährdeten Haus teilen, bleiben bis zum Ende der Abrissarbeiten gesperrt. Dies gilt voraussichtlich auch für das linksseitig des Grundstücks angrenzende Einfamilienhaus.

Die Bewohner verbrachten eine weitere Nacht im Hotel oder bei Bekannten, wie die Hausverwaltung unserer Redaktion bestätigte. Ob das Haus tatsächlich am Dienstag abgerissen wird, bezweifelte ein Bauarbeiter am Morgen allerdings noch. „Wir haben Saison, da ist nicht sicher, ob wir Fahrer finden“, sagte er. Allerdings versprach er den Bewohnern, dass sie noch vor Ostern wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.