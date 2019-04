Neusser Straße in Kaarst : Spezialbagger nicht verfügbar – Abriss verschoben

In dieser Einfahrt wurde am Montag der Baukran, der umzukippen drohte, entfernt. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Der Abriss des Hauses an der Neusser Straße war eigentlich für Dienstag geplant, muss nun aber verschoben werden.

Eigentlich sollte das Haus an der Neusser Straße am Dienstag abgerissen werden, doch aus dem Plan wurde nichts. Am Nachmittag gab Stadtsprecher Peter Böttner bekannt, dass der Abriss verschoben werden muss. „Für die Arbeiten ist ein Spezialbagger mit extra langem Greifarm notwendig, der kurzfristig nicht verfügbar war. Der Bauherr wird nun ein neues Abrissunternehmen beauftragen – der Spezialbagger ist frühestens am Mittwoch vor Ort“, so Böttner.

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Haus in Kaarst droht einzustürzen.

Gleichzeitig haben sich der von der Stadt Kaarst hinzugezogene Statiker und ein vom Bauherrn beauftragter Statiker auf ein Abrisskonzept geeinigt. Ziel ist es, die oberen Stockwerke bis Karfreitag abzutragen. Sobald nur noch das Erdgeschoss steht, können die Bewohner der Wohnungen mit gleicher Hauswand in das Nachbargebäude zurückkehren. „Die Bewohner von drei Wohnungen ohne direkte Berührung mit dem Abbruchhaus konnten bereits am Dienstag in ihr Zuhause zurückkehren“, erklärte der Stadtsprecher. Der Kran, der umzukippen drohte, ist bereits am Montagabend ohne Zwischenfälle abgebaut worden.

Die Lage hatte sich am Dienstagmorgen schon beruhigt, nachdem am Montag den ganzen Tag hektisches Treiben zu beobachten war. An der Unglücksstelle waren nur ein paar Bauarbeiter damit beschäftigt, weitere Teile des einsturzgefährdeten Hauses zu entfernen. Von dem Baukran, der am Montag noch neben dem betroffenen Haus stand und der umzukippen drohte, war am Dienstag nichts mehr zu sehen.

Der Verkehr auf der Neusser Straße fließt seit Montagabend wieder auf zwei Spuren, wobei der Seitenstreifen mitbenutzt wird. Der Bereich des einsturzgefährdeten Hauses ist weiträumig abgesperrt. Die Wohnungen, die eine Seitenwand mit dem einsturzgefährdeten Haus teilen, bleiben bis zum Ende der Abrissarbeiten gesperrt.