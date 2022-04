Tipps und Tricks aus Kaarst : Rentenberatung muss nichts kosten

Büttgen Eckart Rosemann übt seit über zehn Jahren das Amt des Versichertenältesten in der Stadt Kaarst aus. Er dient als Bindeglied zwischen den Versicherten und der deutschen Rentenversicherung als Institution. In Büttgen gibt er bald wieder kostenlose Rentenberatungen.

Der Sinn seines ehrenamtlichen Engagements: Er dient als Bindeglied zwischen den Versicherten und der Institution der Deutschen Rentenversicherung. „Wir vertreten die Interessen der Versicherten“, sagt er. Bei einem Versichertenältesten können Bürger all das bekommen, was sie auch in einem Servicecenter der Deutschen Rentenversicherung erhalten: Neben einer allgemeine Rentenberatung kann man über Rosemann auch Anträge stellen. Ab dem 20. April bietet Rosemann jeweils am dritten Mittwoch eines Monats von 15 bis 19 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung wieder Sprechstunden an. „Ich bin kein Sachbearbeiter, sondern derjenige, der beim Ausfüllen der Formulare hilft“, sagt er. Unter denjenigen, die kurz vor dem Eintritt in die Rente stehen, herrsche große Nervosität. Diese sei allerdings überhaupt nicht nötig: „Wir sind unbürokratisch, bei uns muss niemand Angst haben.“ Mit „uns“ meint er sich und eine Kollegin, die früher in der Stadtverwaltung tätig war. Geld bekommt er für seine Arbeit nicht, obwohl diese viel Zeit in Anspruch nehme. „Ich werde fast täglich zweimal angerufen. Im Monat stelle ich zehn bis 15 Anträge“, erklärt Rosemann. Er arbeitete zuletzt als Betriebsleiter in einem Busunternehmen. Bis heute ist er zudem ehrenamtlich in der Gewerkschaft Verdi aktiv. „Ich bereue es aber nicht, es ist eine Bereicherung, weil man hautnah merkt, dass man auf eine ganz einfache Art helfen kann.“ Eine Qualitätskontrolle der Versichertenältesten gibt es laut Rosemann nicht. Doch das bedauert er, weil es „eine Zeit lang dauert, bis man den richtigen Ton findet“, wie er sagt.