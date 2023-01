Patronatstag mit Wahlen Kosten fürs Schützenfest in Kaarst seit 2001 verdoppelt

Präsident und erster Brudermeister Claus Schiffer ging auf die immens steigenden Kosten ein. 2001 hatte die Ausrichtung des Schützenfestes noch 72.000 Euro gekostet, im vergangenen Jahr war es mit 149.000 Euro ziemlich genau doppelt so teuer. Dazu erklärte Schiffer: „Qualität hat ihren Preis, wir feiern in Kaarst auf hohem Niveau und das soll auch so bleiben.“ Geschäftsführer Stamm konnte dazu Positives berichten: „Das Schützenfest 2022 war ein voller Erfolg“ – auch dank der Hilfe der Werbepartnern.