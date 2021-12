Kosmetik-Institut in Kaarst : Auszeichnung für „Hautsache Panitz“

Kaarst Das Unternehmen mesoestetic hat 35 Kosmetik-Institute in Deutschland ausgezeichnet – unter anderem das Institut von Astrid Panitz. Seit 13 Jahren behandelt sie die unterschiedlichsten Hautprobleme.

Große Freude bei der Kaarster Kosmetikerin Astrid Panitz: Ihr Institut „Hautsache Panitz“ ist vor zwei Wochen wegen außerordentlicher Leistungen und einem besonders hohen Qualitätsstandard in der Kosmetik als eines von 35 Instituten in Deutschland ausgezeichnet worden. Das Unternehmen mesoestetic, der Hauptlieferant von Astrid Panitz, hat in diesem Jahr ein Programm aufgelegt und besonders erfolgreiche und gute Kosmetiker in Deutschland ausgezeichnet. Dazu überprüfte das Unternehmen die Institute in mehreren Kategorien wie Rückmeldung der Kunden oder ob Panitz durch Teilnahme an Fortbildungen nachweisen kann, dass die Qualität nicht leidet. „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagt die Kosmetikerin: „Und bei meinen Kunden kommt die Auszeichnung auch gut an.“ Eigentlich wollte sie zur Auszeichnung ein großes Kundenevent organisieren, doch die Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung.