Kaarster Künstler mit dabei Benefizkonzert für Erdbebenopfer

„Action medeor“ sitzt in Tönisvorst und bezeichnet sich selbst als Notapotheke der Welt. Auf 4000 Quadratmetern lagert der Verein Arzneimittel, die bei Bedarf in Katastrophengebiete gebracht werden. Der CYDD wurde 1989 in der Türkei gegründet und setzt sich mit weltweiten Niederlassungen in erster Linie für die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen in der Türkei ein. Mit den Spenden soll unter anderem psychologische Betreuung in den betroffenen Gebieten organisiert werden. „Die furchtbaren Bilder aus der Türkei und Syrien haben uns alle tief bewegt. Mit unseren Spenden können wir einen kleinen Beitrag leisten, um die Not vor Ort zu lindern. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die diesen Abend möglich gemacht haben“, erklärt Bürgermeisterin Ursula Baum.