Konverter in Kaarst und Osterath : Konvertergegner kritisieren MIT-Mitglieder

Ein Plakat der Bürgerinitiative „Kein Konverter in Kaarst und Neuss“, die sich nun gegen die Aussagen der MIT wehrt. Foto: Kirschstein, Frank

Kaarst Nach dem Bürgermeister-Gespräch der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Kaarst haben sich nun die Konvertergegner zu Wort gemeldet. Sie werfen der MIT Stimmungsmache vor.

Auch kurz vor dem Jahreswechsel sorgt der geplante Konverter für erhitzte Gemüter bei den Kaarstern. Die Bürgerinitiative „Kein Konverter für Kaarst und Neuss“ hat sich nun in einer E-Mail zu Wort gemeldet und attackiert die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Kaarst.

MIT-Mitglieder hatten im Bürgermeistergespräch mit Ulrike Nienhaus Anfang Dezember ein Umdenken im Hinblick auf den Konverter gefordert, weil die Stadt sowieso davon betroffen sei – ob er nun gebaut wird oder nicht. „Egal, wie wir es drehen und wenden: Der Konverter betrifft Kaarst“, sagte die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart damals. Der Stadtrat sollte seine Entscheidung aus dem Jahr 2014, auf dem Stadtgebiet keinen Konverter zu errichten, doch noch einmal überdenken.

Info Zusammenschluss aus Einwohnern Bürgerinitiative Hinter „Kein Konverter in Kaarst und Neuss“ verbirgt sich ein Zusammenschluss von Einwohnern und Anwohnern der Städte Kaarst und Neuss. Gebiete Für die einzelnen Gebiete Kaarst, Büttgen, Bauerbahn, Lanzerath, Grefrath und Dirkes gibt es jeweils sogenannte „Sprecher“.

Was die Konvertergegner nun kritisieren, sind die Aussagen des ehemaligen MIT-Vorsitzenden Hajo Drießen, der glaubt, dass sich die Meinung der Kaarster zum Konverter geändert habe. Das wollen die Konvertergegner so nicht hinnehmen. „Die Aussage der MIT, dass ein Umdenken der Bevölkerung hinsichtlich Akzeptanz stattfindet, ist schlichtweg falsch“, schreibt Edgar Nowack im Auftrag der Bürgerinitiative: „Es entsteht hier der Eindruck, dass schlicht Stimmungsmache in PR-Art fabriziert wird und eine Institution ihren Einfluss missbraucht.“



Desweiteren wirft die Initiative der MIT vor, sich nicht für die Belange einzusetzen, für die sie eigentlich steht: den Mittelstand vor Ort. „Lobbyismus darf hier keinen Platz haben“, heißt es in dem Schreiben weiter. Ein Umdenken müsse stattfinden – allerdings eines, das von den Aussagen der MIT abweicht. „Im Mittelpunkt der Planung müssen die fundamentalen Schutzgüter Mensch und Umwelt stehen. Die Errichtung des Konverters in unserem dicht besiedelten Gebiet bindet für viele Generationen nicht nur volkswirtschaftliche Werte für den falschen Zweck, sondern belastet auf Dauer die Menschen, die Kaarst oder Osterath als ihre Heimat gewählt haben“, so Nowack. Der MIT-Vorsitzende Markus Steins wollte die Vorwürfe der Bürgerinitiative nicht kommentieren.