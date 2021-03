Strafen angekündigt : Stadt Kaarst und Polizei planen Kontrollen von Elterntaxis

Kaarst Neben dem Thema der Schultoiletten wird im Schulausschuss auch immer wieder über die Elterntaxis gesprochen. Der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler hat nun angekündigt, bald gemeinsam mit der Polizei morgens vor den Schulen zu stehen und Strafen auszusprechen.

Der Grund, weshalb die Stadt gemeinsam mit der Polizei vor den Schulen kontrolliert, ist einfach: Das städtische Ordnungsamt ist nur für den ruhenden Verkehr zuständig, die Polizei kann auch in den fließenden Verkehr eingreifen. „Wir werden die Gelegenheit nutzen, einige deutliche Verwarnungen auszusprechen, wenn sich die Eltern unverantwortlich verhalten. Wir werden die Präsenz erhöhen“, so Semmler. Einen genauen Zeitpunkt konnte der Schuldezernent noch nicht nennen, man sei in der Feinabstimmung. Wenn alle Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen würden, sähen die Straßen anders aus. „Es kommen schon sehr viele Schüler zu Fuß“, erklärte Semmler. Doch es gibt einen gewissen Anteil an Eltern, der durch ihr rücksichtsloses Verhalten eine Gefährdungslage heraufbeschwört.