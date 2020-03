Mitgliederversammlung in Holzbüttgen : Polizist warnt Senioren vor Betrügern

Holzbüttgen Christoph Kaiser hat auf der Mitgliederversammlung der Senioren-Union über falsche Polizisten referiert.

„Zurzeit haben wir 265 Mitglieder“, verkündete Theo Thissen auf der Jahreshauptversammlung der Senioren-Union. Immerhin 45 Mitglieder wagten trotz der Corona-Krise den Weg in die Gaststätte Bischofshof in Holzbüttgen. Vorstandswahlen standen nicht auf der Tagesordnung, wohl aber ein Referat von Kriminalhauptkommissar Christoph Kaiser zum Thema „Straftaten zum Nachteil von Senioren“. Das stieß auf großes Interesse – Einbrecher sind schließlich neben Viren eine ernstzunehmende Gefahr.

„Ich komme hier per Zufall vorbei und sehe, dass Ihre Dachrinne kaputt ist“: Christoph Kaiser warnte eindringlich vor angeblichen Handwerkern, die an der Haustür klingeln. Wenn es zu später Stunde an der Haustür läutet, sollte man durch die geschlossene Tür erklären, dass man nicht öffnen werde. „Wenn man kein Lebenszeichen von sich gibt, kann das für den Einbrecher das Signal sein, sich Zugang in Ihr Haus zu verschaffen“, erklärte Kaiser. Er warnte auch vor übertriebener Obrigkeitshörigkeit, wie sie gerade bei alten Menschen häufig noch anzutreffen ist – das wissen die Ganoven, die sich gerne mal forsch als Polizisten ausgeben. Zuvor hatte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus an den Senioren appelliert, „mit Ruhe und Augenmaß“ auf die Corona-Krise zu reagieren.