Schwarz-grüne Kritik an Klimainitiative : Deutlich im Ton vergriffen

Meinung Kaarst Die Wortwahl bei der Kritik der schwarz-grünen Koalition im Kaarster Stadtrat an der Demonstration der Klimainitiative Kaarster for Future war ein wenig überzogen, meint unser Autor.

Erstens: die Wortwahl. Und zweitens: den Adressaten nennen. CDU und Grüne haben das in ihrem Antrag zur Innenstadtentwicklung, in dem sie schreiben, dass „gerade in unserer Zeit schamlose Populisten diese Momente ausnutzen, um Stimmungen zu erzeugen und aufzuwiegeln“, einfach beiseite geschoben und eine Pauschal-Kritik an allen Teilnehmern der Demonstration gegen das Parkdeck geäußert.