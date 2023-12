Kommentar zur Causa Frankenheim in Kaarst Große Worte, keine Taten

Das Phänomen, sich hinter Pseudonymen im Internet zu verstecken und seine Meinung rauszupoltern, war auch in diesem Fall deutlich zu erkennen. Große Worte im Netz, keine Taten in der realen Welt. Sehr wahrscheinlich hätte das nichts an der Entscheidung geändert, einen Versuch wäre es aber zumindest wert gewesen. Und die Familie Lütges hätte es auch verdient gehabt, dass sich einer der Unterstützer im Stadtrat für den Erhalt des Frankenheim stark macht. seeg