Fisch mit Böller gefüttert Koi-Karpfen in Kaarst mit Böller getötet

Das Feuer sei zwischen 2 und 3 Uhr entdeckt worden, Zeugen von der Straße „Am Duffes Pohl“ haben Feuerwerkskörper gehört und Flammen gesehen. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Diese bestätigte den Einsatz in der Kleingartenanlage auf Anfrage unserer Redaktion. „Beim Eintreffen stand eine Hütte in Vollbrand. Wir haben das Feuer gelöscht und sind wieder gefahren“, sagt Feuerwehr-Chef Andreas Kalla. Der Einsatz sei recht schnell vorbei gewesen, da der Anspruch, eine Holzhütte zu löschen, nicht sehr groß sei. Nach rund zehn Minuten sei das Feuer gelöscht gewesen. Für Ulrike Silberbach von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst ist es ebenfalls eine neue Art der Tierquälerei. „Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir verabscheuen so etwas, ganz klar. Das hat mit Jugendstreichen überhaupt gar nichts zu tun“, sagt die Tierschützerin.