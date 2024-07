Internationale Küche „Kaarst Köstlich“ kommt auf den Neumarkt

Ein Highlight für alle arbeitenden Sommerfans gibt es am Dienstag, 6. August, in Kaarst. Ab 17 Uhr findet der erste große Streetfood-Feierabendmarkt in Kaarst statt. Das Format namens „Kaarst Köstlich“ kommt auf den Neumarkt. Veranstaltet wird es von Moderator und DJ Marc Pesch, gemeinsam mit der Stadt Kaarst.