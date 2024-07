Holzbüttger Schützen planen alternative Marschwege Königstraße droht Fahrbahneinbruch wegen Unterspülung

Die Holzbüttgener Bruderschaft musste sich Gedanken um die Zugwege am Schützenfest-Samstag und Sonntag machen, die beide über die Königstraße führen. Bei einem Treffen mit dem Ordnungsamt arbeitete der Vorstand am Mittwoch Alternativ-Routen aus für den Fall, dass die Vollsperrung am Wochenende nicht aufgehoben wird. „Die Chancen stehen 50:50“, erklärt Brudermeister Sebastian Corsten im Gespräch mit unserer Redaktion. Kurz nach dem Termin informierte der Vorstand die Mitglieder über die mögliche Änderung der Zugwege am Samstag und Sonntag. Entsprechende Halteverbote für die alternativen Wege werden von der Stadt in jedem Fall eingerichtet.