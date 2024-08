Alternative Marschwege bei den Umzügen Königsstraße in Holzbüttgen bleibt übers Schützenfest gesperrt

Nach der Totenehrung und Kranzniederlegung am Ehrenmal findet der Rückmarsch am Samstag nun über Königstraße, Goldregenweg, Bruchweg, Am Pfarrzentrum statt. Der Umzug am Sonntagmorgen startet wie geplant am Festplatz. Über den Bruchweg, Schlossstraße, Königstraße, Turmalinweg, Rubinweg, Hasselstraße, Saphirweg, Türkisweg, Königstraße und Marienstraße – wo der Vorbeimarsch an Schützenkönig Patrick Deutsch stattfindet – geht es zurück ins Festzelt.