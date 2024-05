Königs- und Generalitätsehrenabend Kaarster Bruderschaft läutet Schützenfest ein

Der stellvertretende Bürgermeister Theo Thissen brachte die besten Grüße von Rat und Verwaltung mit. Er dürfte den Schützen aus dem Herzen gesprochen haben: „Vor uns liegen Tage der Gemeinschaft, der Tradition, der Freundschaft und der Freude.“ An den Vorstand richtete er seinen besonderen Dank: „Ohne euch und die Generalität wäre das Schützenfest nicht möglich.“ Es sei beeindruckend, „wie jedes Jahr alle Räder ineinandergreifen“. Für Präses Ulrich Eßer war es die letzte Rede auf einem Königs- und Generalitäts-Ehrenabend in Kaarst. Er ist selber Mitglied im Bürgerschützenverein Grevenbroich. Eine Bruderschaft, so Eßer, sei im Gegensatz zu einem Schützenverein „in eine größere Vereinsstruktur eingebunden“.