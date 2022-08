„Kaarster for Future“ : Klimainitiative vermisst versprochenes Anpassungskonzept

Kaarst Vor knapp zwei Jahren hat der Arbeitskreis Klimaschutz die Kaarster Stadtverwaltung damit beauftragt, eine Klimaanalyse zu erstellen. Passiert ist bislang noch nichts. Genau das kritisiert nun die Initiative „Kaarster for Future“.

In einem Brief an Bürgermeisterin Ursula Baum, der unserer Redaktion vorliegt, fragt sie, warum es noch kein Konzept für die Stadt Kaarst gibt. Viele andere Städte würden seit Jahren über ein Klimaanpassungskonzept verfügen. „Warum gibt es dieses in Kaarst nicht längst, obwohl der Auftrag an die Verwaltung fast zwei Jahre alt ist?“, fragen die Klimaschützer. „Intensive Hitzeperioden, längere Trockenphasen sowie häufige Extremwetterereignisse wie Starkregen sind Zeichen, dass der Klimawandel auch in unserer Stadt konkret ist“, heißt es in dem Brief. Eine Klimaanalyse soll die Grundlagen für ein Klimaanpassungskonzept liefern. Der Stadtrat hatte dafür Ende 2020 Mittel in Höhe von 50.000 Euro freigegeben.