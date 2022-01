Stadt Kaarst verfehlt offenbar Ziele : Klimainitiative zieht negative Jahresbilanz

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ ist mit dem Umsetzen der gesteckten Klimamaßnahmen im abgelaufenen Jahr alles andere als zufrieden. 2021 sei erneut ein „verlorenes Jahr“ gewesen, bilanziert die Initiative.

In diesem Sommer hat der Kaarster Stadtrat den Beschluss gefasst, dass die Stadt bis 2045 klimaneutral sein soll. Bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um 65 Prozent reduziert werden. In einer Stellungnahme hat nun die Klimainitiative „Kaarster for Future“ Bilanz gezogen.

Auch das zu Ende gehende Jahr sei ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz. Es gebe bisher keinen Plan, wie der Autoverkehr, der mit 42 Prozent den höchsten Anteil am Emissionsgeschehen in Kaarst hat, reduziert werden soll. Das Projekt zur Beratung von Immobilienbesitzer zur Energetischen Sanierung trete auf der Stelle. Für die Sanierung der städtischen Immobilien, die sich in einem extrem schlechten energetischen Zustand befinden, gebe es bisher auch kein Konzept. „Flyer und PR-Aktionen ersetzen wirkliche Klimapolitik in Kaarst. Auch ein Klimaanpassungskonzept liegt immer noch nicht vor“, schreibt die Klimainitiative weiter.