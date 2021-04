„Kaarster for Future“ : Klimainitiative startet Countdown für Radentscheid

Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ fordert unter anderem die Sanierung der Radwege in Kaarst. Der Weg am Kaarster Bahnhof an der L390 ist in einem schlechten Zustand. Foto: Bündnis90/Grüne

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ hat bei ihrem Plenum am Mittwoch den Beschluss gefasst, Anfang Juni den Antrag auf einen Radentscheid bei Bürgermeisterin Ursula Baum einzureichen.

So könnte sich der Stadtrat in seiner Sitzung am 24. Juni mit den Vorschlägen der Initiative befassen. Der Radentscheid zielt darauf ab, in den nächsten sechs Jahren an konkret benannten Stellen Radstreifen zu errichten, an gefährlichen Übergängen Querungshilfen vorzusehen und Kreuzungen sicher umzubauen. Zudem wird die Stadt aufgefordert, beschädigte Radwege zu sanieren und mehr Abstellplätze für Räder zu errichten. Weiter wird die Einstellung eines hauptamtlichen Fahrradbeauftragten gefordert.