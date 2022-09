„Kaarster for Future“ will Parkpalette verhindern : Klimainitiative ruft zur Demonstration auf

Im Juni 2021 hat die Klimainitiative „Kaarster for Future“ bereits zu einer Demonstration gegen die geplante Parkpalette aufgerufen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Einmal ist offenbar nicht genug: Nachdem die Klimainitiative „Kaarster for Future“ bereits im Juni 2021 rund 100 Menschen für eine Demonstration gegen das geplante Parkdeck mobilisieren konnte, ruft sie nun zu einer weiteren Kundgebung auf.

Am 15. September um 17 Uhr, also nur eine Stunde vor Beginn der Ratssitzung, wollen die Mitglieder von „Kaarster for Future“ gegen die Absicht zur Errichtung eines Parkhauses am Stadtpark aufbegehren. Die Kundgebung soll auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus stattfinden.

„Trotz massiver Kritik aus der Einwohnerschaft und Teilen des Stadtrates hält die Stadtverwaltung unverändert an ihren Parkhaus-Plänen an der Pestalozzistraße fest,“ heißt es in einer Erklärung der Klimainitiative. In der Verwaltungsvorlage für den Stadtrat wird der Begriff „Parkhaus“ vermieden, unter der Maßnahme „Neuordnung des ruhenden Verkehrs“ heißt es aber: „Im südlichen Randbereich des Kaarster Stadtparks ist die Konzentration von Stellplätzen geplant, die unter anderem die im unmittelbaren Zentrenbereich entfallenden Stellplätze kompensieren soll.“

Für diese Maßnahme und für den Rückbau der heutigen Parkplätze an der Pestalozzistraße sind rund 4,4 Millionen Euro eingeplant. „Angesichts der Finanzsituation der Stadt und den Sparvorschlägen, die auf dem Tisch liegen, ist es grotesk, dem Rat die Errichtung eines Parkhauses vorzuschlagen, das niemand braucht,“ kritisiert Werner Kindsmüller, Sprecher der Initiative. Es sei viel wichtiger, das Geld für die Modernisierung von Schulen und der energetischen Sanierung der Schulgebäude zu investieren als in ein Parkhaus, so der Sprecher weiter. „Mit der Kundgebung wollen wir dem Rat sagen: Stoppt den Unsinn! Gebt die Parkhauspläne endlich auf“, so Kindsmüller, der als sachkundiger Bürger für die SPD-Fraktion im Betriebsausschuss sitzt.

Unterstützung erhält er nun von der SPD-Parteispitze. „Es ist absurd, für mehrere Millionen Euro und hohen Folgekosten unter Inkaufnahme von Baumfällungen auf dem wertvollsten Wohnbaugrundstück in der Stadtmitte eine mehrstöckige Parkpalette errichten zu wollen“, kritisiert die Parteivorsitzende Anneli Palmen. Auch die FDP wollte den Baustein „Neuordnung der Parkverhältnisse“ aus dem Konzept streichen lassen, ein entsprechender Antrag wurde aber abgelehnt. Der mittlerweile fraktionslose Gerhard Schmitz plädiert dafür, alles so zu lassen wie es ist.