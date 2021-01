„Kaarster for Future“ : Klimainitiative legt Schwerpunkte für 2021 fest

„Kaarster for Future“

Werner Kindsmüller ist als Sprecher der Klimainitiative „Kaarster for Future“ im Amt bestätigt worden. Hier ist er auf einem Klimatag auf dem Rathausplatz zu sehen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Bei einem Online-Plenum hat die Klimainitiative „Kaarster for Future“ ihre Arbeitsplanung für das Jahr 2021 verabschiedet und die personellen Strukturen gestärkt.

„Fachleute sagen, die 2020er Jahre sind entscheidend, ob wir unsere Klimaziele erreichen. Noch ist in Kaarst nicht viel passiert, um die Schadstoffemissionen um 55 Prozent bis 2030 zu reduzieren, wie im Klimaschutzkonzept festgelegt“, kritisiert die Initiative. Man werde deshalb darauf drängen, dass der Hauptverursacher klimaschädlicher Gase – der Autoverkehr – nicht länger unter „Naturschutz“ gestellt wird.

Als Alternative müsse der Radverkehr gestärkt werden, hierfür sei die Infrastruktur in Kaarst mangelhaft. Die Initiative will die Situation deutlich verbessern. „Wir werden ein Bürgerbegehren starten, damit Kaarst ein durchgängiges Radverkehrsnetz erhält und Radfahren in der Stadt sicherer wird“, erklärt Werner Kindsmüller, der als Sprecher bestätigt worden ist. Maren Kamrad, die nun gleichberechtigte Sprecherin, ergänzt: „Wir werden mit der Sammlung von Unterschriften beginnen, sobald das wieder möglich ist.“