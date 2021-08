„Kaarster for Future“ : Klimainitiative kritisiert Parken auf Radwegen

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ kritisiert das widerrechtliche Parken auf Radwegen im Stadtgebiet scharf. Die Stadt erklärt, dass die Mitarbeiter nicht immer überall kontrollieren können.

„Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Radfahrern über haltende Autos und LKWs auf Radwegen in Kaarst. An unseren Infoständen für den Radentscheid haben sich in den vergangenen Wochen viele Menschen darüber beschwert,“ heißt es seitens der Initiative. Das Problem sei leider nicht neu. Die Stadt Kaarst dulde diese Praxis jedoch. Obwohl die Stellen, an denen täglich gegen das Halteverbot auf Radwegen verstoßen werde, bekannt seien, finden selten Kontrollen statt, kritisiert der Sprecher der Initiative, Werner Kindsmüller.