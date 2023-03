Klimainitiative „Kaarster for Future“ fordert Ende der Flächenversiegelung

Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ sieht in der Klimaanalyse der Stadt Kaarst eine Bestätigung und zugleich einen Ansporn ihrer Arbeit, Politik und Verwaltung immer wieder darauf hinzuweisen, die Stadt klimaresilienter zu gestalten. Das teilte die Initiative in einem Schreiben an Bürgermeisterin Ursula Baum sowie an die Ratsfraktionen mit. Die Stadt müsse sich schneller und entschiedener um Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, der Tiere und der Natur und deren Umsetzung und Einhaltung kümmern, heißt es.